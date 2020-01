Katholischer Dekan Alexander Czech eingeführt

Heidelberg.Mit einem feierlichen Vespergottesdienst ist Alexander Czech (l.) am Sonntag in der Jesuitenkirche in das Amt des katholischen Dekans für Heidelberg-Weinheim eingeführt worden. In Vertretung des Freiburger Erzbischofs Stephan Burger hatte Generalvikar Axel Mehlmann (M.) die Aufgabe, nicht nur Czech, sondern auch dessen Kollegen Johannes Brandt als Leitenden Pfarrer der Stadtkirche einzuführen. Beide wurden „in solidum“, also gemeinsam, zu Pfarrern der Stadtkirche ernannt. Der aus Eppingen stammende Geistliche Czech kennt das Dekanat nach Angaben der katholischen Stadtkirche gut, da er bereits seit 2011 als Jugendseelsorger hier tätig sei. Sein Kollege Johannes Brandt war 2008 in die Kurpfalz gekommen und hatte die Seelsorgeeinheit Heidelberg-Neckartal betreut. / red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.01.2020