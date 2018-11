Kein Signal für Standort

Heidelberg.Großer Ochsenkopf, Mitte Bergheims – oder gar Airfield? In der Frage, an welchen Standort der RNV-Betriebshof verlegt beziehungsweise ob er am alten Standort ausgebaut wird, bleibt weiter offen. Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses konnten sich in ihrer Sitzung am Mittwochabend nicht für eine Variante entscheiden.

Nun geht die Diskussion im Gemeinderat weiter. „Das ist nicht die Botschaft, die die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) braucht“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner nach der Abstimmung und kündigte „intensive Gespräche“ im Gemeinderat an. Bei der vorangegangenen Diskussion warfen die Grünen der Stadtspitze vor, vor 1,5 Jahren die Chance verpasst zu haben, weitere Standorte zu prüfen. SPD-Chefin Anke Schuster konterte mit einer Ratsentscheidung vom Februar 2017: Eine klare Mehrheit von 41 Räten habe sich auf zwei Standortmöglichkeiten verständigt – Ochsenkopf und bisheriger Betriebshof. miro

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.11.2018