Kein Streik am Montag und Dienstag

Anzeige

Heidelberg.Der für Montag und Dienstag angekündigte Warnstreik am Heidelberger Universitätsklinikum ist auf den 22. und 23. März verschoben worden. Das teilen die Gewerkschaft ver.di und der Vorstand des Uniklinikums mit. Als Grund nennen beide Seiten die grassierende Grippewelle, die einerseits die Belegschaft schwächt und andererseits mehr Patienten trifft.

"Der Warnstreik sollte den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen und nicht auf Patienten", erklärt ver.di-Verhandlungsführerin Irene Gölz: "Wir gingen und gehen weiterhin in höchstem Maße verantwortungsvoll mit dem Mittel Streik in Kliniken um. Dieses Maß an Verantwortung für ihre eigenen Beschäftigten erwarten wir auch von der anderen Seite."

"Bereits jetzt an Grenzen"

Die Klinikleitung begrüßt die Entscheidung. Leitende Ärztliche Direktorin Annette Grüters-Kieslich erklärt: "Als Klinikum der Maximalversorgung müssen wir jederzeit in der Lage sein, gefährdete neue Patienten aufzunehmen." Das Uniklinkum stoße aktuell aufgrund der Vielzahl an grippalen Infekten bereits an seine Grenzen, heißt es weiter. "Bei einem Streik wären wir nicht mehr in der Lage gewesen, diese Notversorgung zu garantieren", fügt Grüters-Kieslich hinzu.