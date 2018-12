Kennerin der Kultur Frankreichs

Heidelberg/Stuttgart.Ob Lesungen aktueller Autoren, Musik, Vorträge oder Filme: Erika Mursa sorgt regelmäßig dafür, dass in Heidelberg französische Kultur erlebbar wird. Dafür ist die 64-Jährige nun in Stuttgart von Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. „Das ist ein großartiger Ausdruck von Wertschätzung“, freut sich die Heidelbergerin. Mursa war eine von zwanzig neuen Bundesverdienstkreuzträgern, die aus Anlass des Tags des Ehrenamts gewürdigt wurden – aber die einzige, die den Kulturbereich vertrat. Auch für einen kleinen Plausch mit dem Landesvater reichte es: „Wir haben uns ganz kurz über Frankreich und die Gelbwesten unterhalten.“

Nachricht platzt ins Festival

Erfahren hatte Mursa von der anstehenden Ehrung Mitte Oktober – die 13. Französische Woche lief gerade auf Hochtouren. Der erste Impuls sei gar keine reine Freude gewesen: „Unser Team arbeitet so gut und motiviert, jeder trägt so viel bei – und nun sollte ich alleine ausgezeichnet werden?“ Aber das Bundesverdienstkreuz wird nun einmal nie einer Personengruppe, sondern Einzelnen verliehen. „Ich bekomme den Orden, aber es haben ganz viele sehr kompetent und mit vielen Kenntnissen dazu beigetragen, dass ich nun ausgezeichnet werde“, würdigt Mursa ihre Mitstreiter vor allem vom Deutsch-Französischen Kulturkreis (DFK).

Riesig gefreut hat sich Mursa über Kretschmanns Verweis darauf, dass die Französische Woche Heidelberg heute „zu den größten deutsch-französischen Festivals der Bundesrepublik zählt“. Die ehrenamtlich realisierte Veranstaltungsreihe bietet jeden Herbst eine Fülle von Veranstaltungen mit Frankreich-Bezug – und das Niveau der Konzerte, Autorenlesungen, Vorträge und Theateraufführungen liegt so hoch wie bei den Programmen etwa der von der Botschaft unterstützten Instituts Français. Mit 10 000 Euro Förderung der Bosch-Stiftung waren ganz viele Städte vor rund zwölf Jahren mit eingestiegen und hatten ebenfalls französische Wochen organisiert. „Viele von ihnen sind inzwischen eingeschlafen“, weiß Mursa. In Stuttgart gebe es eine solche Reihe noch im Zweijahresrhythmus, in Freiburg und Karlsruhe weitere – aber das Heidelberger Festival überzeugt in Breite und Niveau bundesweit.

2006 hatte Mursa die Idee dazu den DFK-Vereinskollegen vorgetragen. Als langjährige Mitarbeiterin der DVA- und späteren Bosch-Stiftung war sie nahe am Thema. „Und dann kam die Frage: Wer macht’s?“ erinnert sich die Gründerin. Sie „machte“ – und ist weiter mit Elan dabei. Ans Aufhören denkt sie noch nicht, wohl aber manchmal daran, wie die Organisation wohl irgendwann später gelingt – und in welche Richtung sich das Kulturverständnis generell entwickelt. Ein Traum ist bislang noch nicht in Erfüllung gegangen: ein Büro für die französischen Kulturvermittler, das aus ihrer Sicht mehr Präsenz ermöglichen würde. Die Stadt unterstützt die Französische Woche mit jeweils 20 000 Euro – eine Summe, die keine großen Sprünge erlaubt. Stolz ist Mursa auf den Namen, den man sich gemacht hat: Kooperiert wird mit vielen Einrichtungen – vom Städtischen Theater über das DAI bis zum Friedrich-Ebert-Haus.

Nach der Französischen Woche ist vor der Französischen Woche: Das Team hat sich längst schon wieder getroffen und Ideen entwickelt, erzählt Mursa. Ein möglicher Schwerpunkt könnte hundert Jahre Versailler Friedenspolitik sein. Der Termin für die 14. Französische Woche steht bereits fest: Vom 11. bis 20. Oktober 2019 macht Frankreichs Kultur wieder einen Abstecher nach Heidelberg.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018