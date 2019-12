Kennzeichen nach Kollision verloren

Weinheim/Viernheim.Bei einem Auffahrunfall am frühen Samstagmorgen auf der Autobahn 659 bei Viernheim ist eine Frau verletzt worden. An beiden beteiligten Autos entstand ein Sachschaden von mindestens 15 000 Euro. Der 21-jährige Unfallverursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß vom Unfallort, wurde jedoch kurze Zeit später von der Polizei festgenommen. Laut Polizei ereignete sich der Unfall um 5.45 Uhr. Beim Zusammenstoß verlor das Fahrzeug des Mannes ein Kennzeichen. Sein Auto wurde wenig später auf einem Standstreifen nahe einer Tankstelle ausgemacht. Beim Alkoholtest wurde beim Fahrer ein Wert von 1,1 Promille gemessen. Zudem ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Den Beamten gab er an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Der 21-Jährige muss sich nun wegen Verkehrsgefährdung, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. ik

