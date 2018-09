Kerstin Könneker stellt im Schloss aus

Edingen-Neckarhausen.„Farben!“ heißt die Ausstellung mit großformatigen Acrylbildern, die vom 23. bis 30. September im Schloss Neckarhausen zu sehen ist. Kerstin Könneker liebt Farben, so lange sie sich erinnern kann. Sie sind ihre größte Inspiration. Als Kind malte sie mit Wachsfarben, heute mit Acryl – welches sie in ihrem Atelier im Dachstuhl einer alten Tabakscheune in Mannheim in Schichten auf Leinwände aufträgt. Geöffnet ist die Ausstellung am Sonntag, 23. September, von 12 bis 16 Uhr. Am Dienstag, 25. September, kann man die Arbeiten von 10 bis 12.30 Uhr betrachten, am Donnerstag, 27. September, von 16 bis 18.30 Uhr, am Samstag, 29. September, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 30. September, von 12 bis 16 Uhr. miro

