Kicker genießen Blick auf Neckar

Heidelberg.Idyllisch am Neckar gelegen, mit Indoor-Pool und Fitnessgeräten sowie einem (Mannschafts-) Besprechungsraum ausgestattet: Im „Marriott“-Hotel Heidelberg laufen die Vorbereitungen für eine ganz besondere Touristengruppe. Am Samstag reisen die Nationalfußballer um Torhüter Manuel Neuer an und bereiten sich auf ihr Spiel gegen Peru in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena vor.

Diskretion ist im Gastgewerbe Trumpf – und so ist aus dem Vier-Sterne-Haus nichts darüber zu erfahren, wie man die nach der WM in Russland arg gescholtenen Kicker aufzubauen oder gar zu verwöhnen gedenkt. Das 1986 eröffnete Hotel zeigt sich ansonsten sehr sportlich: Neben Fitness-Kursen, einer Turnhalle, einem Tennisplatz und einer Joggingstrecke fehlt wohl nur ein eigenes Fußballfeld.

Viel Arbeit in wenig Zeit

Organisiert wird die Reise vom Deutschen Fußball Bund (DFB), der den Aufenthalt in Heidelberg bereits im August bestätigt hatte. Die entthronten Weltmeister sollen am Samstag, 8. September, um 11.30 Uhr aus München anfliegen, wo sie am heutigen Donnerstag gegen Frankreich antreten. Gelandet wird am Mannheimer City Airport. Für die Anreise benutzt der DFB-Tross eine Dornier 328 der Rhein-Neckar-Air, wie Geschäftsführer Dirk Eggert dieser Zeitung bestätigte.

Viel Zeit werden die Kicker laut DFB-Sprecher in der Stadt am Neckar nicht verbringen: Nach Einchecken, Einzelgesprächen und Fitness bleibt kaum Muße. Nach der Partie am Sonntag kommen die Spieler nicht zurück in die Vangerowstraße.

Das Hotel hat wohl vor allem mit seiner verkehrsgünstigen Lage in Autobahnnähe punkten können. Ohne Stau kann man in einer halben Stunde bei der Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim sein. Am Vorabend der Partie gegen Peru soll die Mannschaft noch Gelegenheit zu einem Test des Rasens bekommen. Um 23 Uhr, so hieß es aus dem Umfeld, soll bereits Zapfenstreich sein – schließlich ist der Besuch in Heidelberg kein Freizeitvergnügen, sondern ein Arbeitstermin.

Am nächsten Tag, dem zweiten Auftritt nach der WM-Pleite, werden alle Blicke sehr kritisch auf die Leistung der Mannschaft gerichtet sein. Auch die von Mathias Schiemer, dem Chef von Heidelberg Marketing, der sich sehr freut, dass mit dem „Marriott“ ein Heidelberger Hotel den Zuschlag bekam. Wie viele der 248 Zimmer vom Team und dem Tross um Nationaltrainer Joachim Löw belegt werden, diese Frage blieb zunächst unbeantwortet. Traurig aber wahr: Nicht erst seit dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund sind selbst harmlos scheinende Infos über den Ablauf der Promi-Stippvisite unter Umständen sicherheitsrelevant. Apropos Sicherheit: Direkter Nachbar des Hotels ist die Wasserschutzpolizei, die den Fluss wohl besonders intensiv im Blick haben wird.

Ganz unbekannt ist das idyllische Neckartal den Star-Fußballern jedenfalls nicht: Toni Kroos hat im Juni 2015 im Hotel Darsberg bei Neckarsteinach seiner langjährigen Freundin Jessica das Ja-Wort gegeben – und einige Teamkollegen zu dem streng abgeschirmten Fest eingeladen. Die Region ist – anders als München – nicht gerade mit offiziellen Besuchen der Nationalkicker verwöhnt. Unvergessen der Termin am 5. Juni 1998: Da gewann die deutsche Auswahl mit Nationaltrainer Berti Vogts im Mannheimer Carl-Benz-Stadion 7:0 gegen Luxemburg.

Und im so fulminaten WM-Jahr 2006 kickten die Besten des Landes ebenfalls im Benz-Stadion Mannheim: Am 16. Mai 2006 schickten die Akteure beim Testspiel gegen den FSV Luckenwalde die Gäste aus dem Süden Berlins gleichsam mit 7:0 nach Hause – vielleicht gab das den letzten Selbstbewusstseins-Schwung für die folgende WM im eigenen Land? Die Sportler um Miro Klose wurden damals bekanntlich Turnier-Dritte. Der letzte Auftritt in Sinsheim liegt mittlerweile rund sieben Jahre zurück: Ende Mai 2011 bezwang die deutsche Nationalmannschaft dort Uruguay in einem Testspiel mit 2:1.

Zimmerpreis sinkt

Wer in der Nacht auf Sonntag nun gerne noch Zimmer an Zimmer mit den Kickern in Schwarz-Rot-Gold schlummern möchte und bislang noch nicht reserviert hat, braucht wohl ziemlich viel Glück – und einen sehr dicken Geldbeutel: Am Mittwoch meldete die Internetseite des Hotels am Neckar „fast ausgebucht“.

Im Angebot sind indes als günstigste Variante nur noch Schlafräume der „Member Advance Purchase Rate“ – und die dafür nötigen 581 Euro müssten sofort vorab bezahlt werden. Zum Vergleich: Für die Nacht auf Montag, wenn die Mannen um Jogi Löw hoffentlich mit einem Sieg im Rücken wieder abgereist sind, gibt es „Deluxe“-Zimmer wieder ab 150 Euro. Vielleicht lassen Manuel Neuer & Co. ja ein Souvenir zurück, das man dann noch lange bestaunen kann.

