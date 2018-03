Kind bei Unfall an Haltestelle verletzt

Anzeige

Heidelberg.Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, bei dem in der Karlsruher Straße ein elfjähriger Junge verletzt wurde. Wie das Präsidium gestern mitteilte, war das Kind am Donnerstag gegen 13.30 Uhr an der Haltestelle „Rohrbach Markt“ hinter einem Bus auf die Straße getreten und dort vom Mercedes eines 72-Jährigen erfasst worden. Der Autofahrer hielt an und sprach den Jungen an, der jedoch davon rannte und mit einem Bus wegfuhr. Erst später verständigte der Vater die Polizei, deren Ermittlungen sich nun unter anderem darauf richten, ob das Kind bei Grün oder Rot über die Ampel gegangen ist und ob der Bus den Warnblinker eingeschaltet hatte. Hinweise an Telefon 0612/174 41 40. agö