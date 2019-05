Kinder als Maschinenbauer

Heidelberg.Das kleine Lego-Boot schwankt hin und her, macht glucksende Geräusche und quakt von Zeit zu Zeit. „Das liegt am Würfel, der ist das Zufallsmodul, das alle gespeicherten Geräusche in willkürlicher Reihenfolge abspielt“, verrät Sven Trinks, der das Techniklabor im Heidelberger „Explo“ leitet. Er zeigt Kindern in Workshops, wie sie Legosteine in Bewegung bringen, Krokodile, Löwen, Boote oder andere Figuren zusammenbauen und am Computer selbst programmieren können.

Vorsichtig zieht ein Achtjähriger mit der Maus das blaue Tacho-Symbol in die Kette der kleinen bunten Kästchen, die schon auf dem Bildschirm entstanden ist. „Das regelt die Geschwindigkeit – und fertig ist das Miniprogramm“, erklärt Trinks, der das Techniklabor seit Januar leitet. In den baden-württembergischen Ferien werden verschiedene Workshops angeboten, außerdem kann man dort Kindergeburtstage feiern oder Seminare buchen. Das „Explo“ decke alle naturwissenschaftlichen Bereiche ab und ist im Heidelberger Zoo beheimatet.

„Wir wollen das Angebot des Techniklabors noch ausbauen“, sagt der 28-Jährige, der in Kaiserslautern Maschinenbau studiert hat und gerne mit Kindern arbeitet.

Für die Älteren bietet Trinks Lehrgänge mit Mikro-Controllern an: „Dabei lösen Teilnehmer ab zwölf Jahren kleine digitale Aufgaben wie das Programmieren einer Ampel oder steuern LED-Leuchten“, erklärt er. „In drei Stunden schaffen wir es von ,ich habe noch nie was programmiert‘ bis zum eigenen Schaltkreis.“

Figuren schichtweise drucken

Außerdem könne der Nachwuchs beim „Laser-Cutter“-Unterricht ein dreidimensionales Puzzle aus wiederverwertbarem Material bauen. „Diese Kurse sind allerdings auf sechs Teilnehmer beschränkt, weil es sehr lange dauert, bis ein Modell fertig ist, und jeder seine Arbeit mit nach Hause nehmen soll“, erklärt Trinks.

Da der Drucker die Figuren Schicht für Schicht druckt, benötige er allein für fünf Büroklammern schon eine Stunde. „Das da hat eine Woche in Anspruch genommen, obwohl wir an mehreren Druckern parallel gearbeitet haben“, sagt der Labor-Leiter und deutet auf ein Flugzeug an der Decke. Die einzeln hergestellten Teile würden nach dem Druck einfach zusammengesteckt. Auch in der „Explo“-Ausstellung zur Energie, die bald eröffnet wird, ist ein solches Modell zu sehen. „Die ist ebenfalls am Lasercutter entstanden“, zeigt Trinks stolz auf den detailgetreuen Nachbau einer Windmühle. Außerdem gibt es feingliedrige Hundeköpfe, ein Piratenschiff und sogar einen gelben Lampenschirm im Stil der 50er Jahre. „Wir arbeiten aber nicht nur mit Computern, sondern auch mit ganz analogen Materialien“, erzählt der Technik-Experte beim Rundgang durch das Labor, das an der neuen Esel-Anlage liegt. „Bei den KiTec-Workshops geht es darum, aus Holz alles Mögliche zu bauen.“ Mit Stangen, Platten, Rädern und Schrauben in allen Farben und Größen entstehen Autos, Schiffe und manchmal sogar Campingtoiletten im Miniformat.

„Die Kinder sägen, biegen, fräsen, schleifen und drehen. Für viele ist es ganz schön, auch mal mit den Händen etwas herzustellen.“Für die Zukunft sind auch anspruchsvollere Seminare geplant. So wartet eine künstliche Mars-Landschaft darauf, dass ein Roboter sie entdeckt.

Und was ist aus dem schwankenden Lego-Boot geworden? Das hat sich in einen brüllenden Löwen verwandelt, der aufsteht und sich gähnend wieder hinlegt. „Das steuert der Motor“, erklärt der Achtjährige und baut noch einen Würfel für verschiedene Geräusche in sein Programm ein. „Warum sollte ein Löwe nicht auch mal quaken?“, findet er.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.05.2019