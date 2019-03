Kinderhotel im Fernsehen

Ein Filmteam begleitete die Gäste des „Kinderhotels“. © MGH

Heidelberg.Über das Kinderhotel im Mehrgenerationenhaus (MGH) läuft heute Abend ein Beitrag im SWR. Wie die Vertreter des MGH mitteilten, besuchte ein dreiköpfiges Filmteam am Freitagabend die elf jungen Gäste. Unter dem Motto „In die Weiten des Universums“ waren die Kinder für eine Schnitzeljagd durch die Nachbarschaft unterwegs und beantworteten Fragen rund um Raumfahrt und Sonnensystem. Am Lagerfeuer grillte die Gruppe gemeinsam Stockbrot und verlieh der neuen Holzjurte einen leuchtenden Anstrich. Das Kinderhotel öffnet das nächste Mal am Freitag und Samstag, 29./30. März. vs

