Kisten und Säcke voller Pfennigbasar-Spenden

Heidelberg.Sie fuhren aus der ganzen Stadt an und brachten säcke- und kistenweise ihre Spenden mit: Am ersten von zwei Sammeltagen für den 60. Pfennigbasar des Deutsch-Amerikanischen Frauenclubs (DAFC) war der Andrang am Freitag schon riesig. Generalstabsmäßig organisiert, rollten die Autos im Minutentakt vor dem Bürgerhaus „HeidelBerg“ im Stadtteil Emmertsgrund vor, öffneten Kofferraum oder Rückbank und ließen die Waren von Helfern in Einkaufswägen umladen. Heute, Sanstag, kann man noch von 10 bis 15 Uhr Kleidung, Sportsache und Kinderartikel sowie Bücher und CDs abgeben. Dann haben die Damen des Clubs und ihre Helfer vier Tage Zeit, zu sichten und zu sortieren. Am Donnerstag, 5. März (11 bis 18 Uhr), Freitag, 6. März (10 bis 18 Uhr) und Samstag, 7. März (10 bis 14 Uhr) wird dann zugunsten sozialer Projekte verkauft. Haushaltswaren sind diesmal nicht im Programm. miro

