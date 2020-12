KlangForum streamt Adventskonzert

Heidelberg.Das traditionelle Weihnachtskonzert des KlangForums Heidelberg geht in diesem Jahr Corona-bedingt erstmals digital über die Bühne. Ab dem vierten Adventswochenende am 19. und 20. Dezember, teilt das KlangForum in einer Pressemeldung mit, wird das Konzert kostenfrei als Online-Stream übertragen.

Auftreten werden die beiden Ensembles Schola Heidelberg und aisthesis consort. Die Ensemblemitglieder haben demnach eine Woche lang geprobt und zwei Tage lang in der Heidelberger Peterskirche aufgenommen. Eine Woche hätten die Filmschnittarbeiten gedauert. Das Konzert ist zu sehen auf der Internetseite www.klangforum-heidelberg. Spenden sind erwünscht.

