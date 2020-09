Klassen starten in den Unterricht

Heidelberg.Rund 22 000 Schüler starten nach den Sommerferien ab Montag wieder in den Unterricht – und das unter Corona-Bedingungen: Unter anderem müssen die Kinder und Jugendlichen Gesundheitserklärungen ausgefüllt abgeben. Die Formulare dafür gibt es auf den Internetseiten der Schulen zum Herunterladen. Darauf weist die Stadtverwaltung hin.

„Wichtig für alle Schülerinnen und Schüler: Jeder Einzelne kann die Schule am ersten Schultag nur betreten, wenn er eine ausgefüllte Gesundheitserklärung abgegeben hat. Volljährige Schülerinnen und Schüler können das Formular selbst unterzeichnen, bei Minderjährigen müssen die Erziehungsberechtigten unterschreiben“, heißt es in einer Mitteilung.

Mit der Gesundheitserklärung versichern die Schüler beziehungsweise ihre Eltern unter anderem, dass sie keine Symptome einer SARS-CoV-2- Infektion haben. Wer keine Gesundheitserklärung abgebe, dürfe das Schulgelände nicht betreten.

Von Maskenpflicht befreit

Ob Mathe-, Deutsch- oder Sportunterricht: Präsenzunterricht soll nach den vielen Wochen Hausunterricht wieder die Regel sein.

An den Grundschulen gilt keine Abstandsregel zwischen den Kindern, wohl aber zum Schulpersonal. Auch von einer Maskenpflicht sind die Erst- bis Viertklässler befreit. Allerdings besteht die dringende Empfehlung, auf dem Weg ins Klassenzimmer einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. In den weiterführenden Schulen gibt das Land die Verpflichtung vor, in Fluren, Treppenhäusern und Toiletten, aber auch auf dem Schulhof einen Mund-Nasen-Schutz anzulegen. In den ersten sechs Wochen dürfen sich Lehrer auch ohne Symptome zwei Mal auf das Virus testen lassen. miro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.09.2020