Kleider finden zu ihr – manchmal auf wundersame Weise

Rhein-Neckar.In Vietnam gehört unbedingt eine ringförmige Kopfbedeckung aus geflochtenem Bast oder gerollten bunten Bändern dazu, in Kurdistan trägt die Braut über einer weiten Hose zwei Kleider und eine Weste: So unterschiedlich die Kulturen auf der Welt sind, so unterschiedlich ist auch die Hochzeitskleidung. Stella Grammling ist fasziniert von dieser Vielfalt. Seit ein Bekannter sie bat, für ein Foto ein Brautkleid aus seiner Familie überzustreifen, hat sich die 33-Jährige schon bald ein dutzend Mal in Hochzeitsoutfits aus aller Welt ablichten lassen. Sie hofft, dass daraus einmal eine Ausstellung wird. Um zeigen zu können, wie vielfältig die (Hochzeits-)Kulturen sind.

Für das erste Mal saß Grammling allein vier Stunden bei der Hennakünstlerin, denn kunstvolle Zeichnungen auf den Händen und Armen gehören zum Brautschmuck im Heimatland des Make-up-Künstlers Shan Wurstmacher, mit dem Grammling befreundet ist. Wie sieht solch ein traditionelles Kleid an einem Menschen aus, der nicht in diese Kultur geboren ist? Grammling, die nicht nur als freie Traurednerin arbeitet, sondern auch hin und wieder als Model, reizte diese Vorstellung sehr. Die Profi-Bilder, die die Wieslocher Fotografin Corina Richter fertigte, wirken fremd – und sehr faszinierend. In vielen Kulturen ziehen sich die Brautleute im Laufe der langen Feier mehrfach um – auch westliche Brautkleider mit Schleier und Glitzer sind in Asien sehr beliebt. In Pakistan kauft das künftige Ehepaar ebenfalls mehrere Kostüme. Grün oder Erdtöne, auch manchmal Lila ist das traditionelle Gewand. „Frische Blumen gehören immer dazu“, hat Grammling gelernt.

In Heidelberg studiert

Im folkloristisch anmutenden dunkelblauen Hemd mit bunten Zierborten sitzt sie uns in ihrer Wohnung in Hirschberg gegenüber. Alt-Orientalistik hat sie in Heidelberg studiert und sich intensiv auch mit orientalischen Tänzen beschäftigt. Eine Kurdin, die einen Kurs bei ihr besuchte, brachte ihr ebenfalls ihr Hochzeitskleid vorbei. „Sie wünschte sich, dass wir zeigen, wie eine traditionelle kurdische Braut aussieht“, erinnert sich Grammling.

Ihr sei es wichtig, die Menschen in ihrer kulturellen Identität zu zeigen – ohne Wertung. „Ich bin mit Menschen vieler Nationalitäten befreundet“. Sie wisse, dass es viele Vorurteile gebe: „Alles Blödsinn“, findet sie.

„Khan Dong“ heißt die vietnamesische Kopfbedeckung, die es in ganz unterschiedlichen Ausführungen gibt. Grammling hat sich ein Exemplar über das Internet bestellt. „Meine Trauzeugin stammt aus Vietnam“, begründet sie den Wunsch, auch ein Foto aus diesem Land Asiens aufzunehmen. Wie immer, musste alles ganz authentisch sein und zusammenpassen. Ao Dai ist der Name der Nationaltracht Vietnams. Das Kleid besteht aus einem knie- oder knöchellangen, auf beiden Seiten bis über die Hüfte hochgeschlitzten Seidenkleid, unter dem lange, meist weit geschnittene weiße Seidenhosen getragen werden. Aodai cuoi heißt das Modell für den schönsten Tag im Leben, das bodenlang geschnitten ist.

Ein Paket aus Afghanistan

Grammling ist in Moldawien geboren und mit ihren Eltern mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen. Besonders berührt hat sie, dass sie ein Kleid aus Turkmenistan tragen durfte – aus diesem Land stammt ihr Vater. „Zwei Zöpfe sind ganz typisch“, hat sie sich auch hier intensiv nicht nur mit Stoff, Farbe und Zeremonie beschäftigt, sondern auch mit Make-up und Frisur. Ihr Wissen kann sie an Paare weitergeben, die sich von ihr trauen lassen. Ganz selten kann sie indes auf den Fotos nicht ganz so authentisch sein, wie sie es gerne wäre: „Der Brautschmuck in Turkmenistan kostet ein Vermögen. Den kann man sich nicht einfach mal so ausleihen“, sagt sie schmunzelnd. Ihre eigene Hochzeit vor drei Jahren sei hingegen bewusst eher schlicht gestaltet gewesen. Gefeiert wurde auf einem Weingut. Inzwischen finden die Kleider zu ihr – manchmal auf wundersamen Wegen. Als Grammling auf ihrer Facebook-Seite den Wunsch formulierte, ein afghanisches Brautkleid zu tragen, sei sie wenig später von einem Paket überrascht worden, in dem eines lag – die Absenderin kennt sie bis heute nicht. „Das nächste Kleid wird ukrainisch“, weiß sie schon. Und dann bleibt noch ein riesiger Kontinent hochzeitstechnisch zu erschließen: Afrika. Nur aus Marokko hat sie bereits ein Kleid übergestreift.

