Heidelberg.Ein Kleintransporter ist am Mittwochvormittag am Heidelberger Römerkreis mit einer Straßenbahn kollidiert. Ersten Angaben der Polizei zufolge wurde der Unfallverursacher verletzt. Die Ringstraße in Richtung Römerkreis ist derzeit voll gesperrt. Näheres ist nicht bekannt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020