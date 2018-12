Kleinbus erfasst Radfahrer auf L 543

Eppelheim.Bei einem Unfall auf der L 543 zwischen Eppelheim und Plankstadt ist gestern ein 43-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 68-jährige Fahrer eines Schülertransport-Kleinbusses um kurz nach 7 Uhr in Richtung Plankstadt unterwegs, als aus Richtung Birkighöfe kommend der Radfahrer aus einem Wirtschaftsweg nach links in Richtung Plankstadt abbog. Dabei wurde der Radler von dem Kleinbus erfasst und zu Boden geschleudert. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert, Lebensgefahr bestandnicht. Die Insassen im Bus, zwei Schüler im Alter von 14 und 15 Jahren, blieben unverletzt. Die L543 war bis etwa 8.40 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde von der Polizei umgeleitet. sal

Mittwoch, 12.12.2018