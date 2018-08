Anzeige

Heidelberg/Montpellier.Diese Woche ist noch Sommerpause – aber ab Ende August füllt sich das Heidelberg-Haus in Montpellier wieder mit Leben. In diesem Herbst steht einiges an in dieser „kleinen Botschaft Heidelberg“: Das Team um Nadine Gruner ist eng eingebunden in die „Quinzaine franco-allemand“. Die Reihe von deutsch-französischen Kulturveranstaltungen (14. September bis zum 3. Oktober) in der neu geformten Region Okzitanien lockt auch einige Heidelberger.

Fünf Jahre war die Städtefreundschaft Heidelberg-Montpellier alt, als am 27. September 1966 das Heidelberg-Haus eröffnet wurde. Die südfranzösische Stadt hatte damals zwei Drittel der Einwohnerzahl Heidelbergs – heute ist sie drei Mal so groß wie die deutsche Partnerkommune (fast 500 000 Einwohner). Für ihren Beitrag zur Verbesserung der deutsch-französischen Beziehungen ist die Einrichtung 1979 mit dem Prix France-Allemagne ausgezeichnet worden. 42 Jahre lang – bis 2012 – leitete Kurt Brenner das Haus. Heute ist es ganz in Frauenhand: Seit April 2017 lenkt Nadine Gruner die Geschicke in Südfrankreich. Gruners Stellvertreterin Janina Gillé und Kurs-Sekretärin Sarah Febrer bilden mit ihr das junge Führungstrio. Der Kulturbegriff ist breit gefasst – Straßenkunst gehört genauso dazu wie klassische Lesungen und die Kontaktpflege zu den Hochschulen.

Heidelberg-Haus Das Maison de Heidelberg (Heidelberg-Haus) in Montpellier ist ein deutsches Kulturzentrum. Montpellier ist die französische Partnerstadt Heidelbergs. Hier gibt es als Äquivalent das Montpellier-Haus (Kettengasse 19). In der Rue des Trésoriers de la Bourse 4 in Montpellier gibt es unter anderem eine deutschsprachige Bibliothek. Deutschkurse und Kulturveranstaltungen stehen im Programm.

Der Trägerverein sitzt in Heidelberg, Präsident ist Wolfram Hahn. Er und sein Vorstandsteam möchten gerne die technische Ausstattung der historischen Räume angehen. Das ehrwürdige Gebäude im Zentrum der Stadt ist zu Zeiten Ludwigs XIV gebaut worden. Für die Modernisierung veranschlagt Hahn 40 000 Euro außerhalb des normalen Budgets. miro