Kleine Filialen machen dicht

Sparkassen-Kunden suchen immer seltener eine Filiale auf. © dpa

Heidelberg.„Geändertes Nutzungsverhalten unserer Kundinnen und Kunden haben Anpassungen erforderlich gemacht. Der persönliche Besuch von Filialen nimmt zunehmend ab, und Bankgeschäfte werden digital ausgeführt. Dazu zählen insbesondere einfache Serviceleistungen wie die Ausführung von Überweisungen oder auch die Auszahlung von Bargeld“, sagte Rainer Arens, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Heidelberg, am Freitagmittag bei einer Videokonferenz. „Wir haben analysiert, wie oft und für welchen Anlass unsere Kunden unsere Filialen nutzen. Der Rückgang der Frequenzen im stationären Vertrieb ist deutlich spürbar. Seit 2017 hat sie um 34 Prozent abgenommen. Corona hat das verstärkt. Im Umkehrschluss nehmen unsere Dienstleistungen am Telefon sowie in der Internet-Filiale deutlich zu.“

Bis Ende April 2021 wird die Filialstruktur ausgedünnt. Jede Woche kommt ein Sparkassen-Mobil vorbei. Die Filialen in Schwetzingen-Nordstadt und Heidelberg-Emmertsgrund werden in Selbstbedienungsstellen umgewandelt. Zehn Filialen werden demnach ganz zugemacht: Dilsberg, Heiligkreuzsteinach, Horrenberg, Lobenfeld, Malsch, Mauer, Rettigheim und Wiesenbach. In Hockenheim bleibt die Hauptstelle offen, die Filiale Birkengrund und Hubäcker schließen. jüg

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020