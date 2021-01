Kleines Hochwasser erwartet - Stadt bittet Fahrzeuge umzuparken

Heidelberg.Mit den Niederschlägen der letzten Tage und der zu erwarteten Schneeschmelze werden steigende Flusspegel erwartet. Wie die Stadt Heidelberg in einer Pressemeldung mitteilte, könnte der Neckar in Heidelberg nach Prognosen der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale (HVZ) Baden-Württemberg in der Nacht auf Samstag, 30. Januar 2021, seinen Scheitelpunkt bei rund 3,60 Meter erreichen.

Die Stadt habe aber vorgesorgt, teilten sie weiter mit. Sandsäcke im Bereich der Alten Brücke liegen vorsorglich seit Ende Dezember aus. Bei der aktuellen Prognose könnte mit den Sandsäcken eine Überflutung der B 37 am Wochenende verhindert werden.

Die Halter der geparkten Autos an der Alten Brücke werden dennoch von der Stadtverwaltung gebeten, diese vorsorglich zu entfernen. Ab einem Pegelstand von 2,90 Metern ist das Hochwasserbüro in der Unteren Neckarstraße 72 besetzt.

