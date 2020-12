Klima-Chef und Umwelt-Demos

Heidelberg.Weniger Pendler unterwegs, Produktionen werden heruntergefahren und der Tourismus pausiert: Die Corona-Pandemie lässt die Umwelt etwas aufatmen. Das Virusgeschehen macht es gleichzeitig den nicht nur freitags lauten Klimaschutz-Protesten schwerer – auch in der Wahrnehmung.

Sie lassen im Juni ein Boot auf der Alten Brücke stranden, hängen im Juli Banner an Statuen auf, färben im September die Schwanenteichanlage grün und radeln mehrfach für mehr Klimaschutz durch die Stadt: Die Aktivisten von „Fridays for Future“ und „Extinction Rebellion (XR)“ setzen zunächst ihren engagierten und öffentlichkeitswirksamen Kampf fort und müssen dabei nun zunehmend Abstands- und Hygieneregeln beachten. Und sich juristisch vertreten: Im Mai spricht das Amtsgericht neun XR-Aktivisten nach einem Sitzstreik 2019 vom Vorwurf der Nötigung frei.

Bis 2050 will die Unistadt am Neckar klimaneutrale Stadt sein. 2019 erklärte sie den Klimanotstand. Die Kommune ist international klimaschutztechnisch stark vernetzt – etwa über Mitgliedschaften in den Städtenetzwerken C40 und ICLEI.

Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner bleibt ab September weitere drei Jahre Vorsitzender der „Energy Cities“, in der sich 1000 europäische Kommunen zusammengeschlossen haben. 15 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg werden im August zu Modellkommunen im baden-württembergischen Projekt „Mutig voran beim Klimaschutz im Verkehr“ – eine davon ist Heidelberg. Im Oktober tritt Klimaschutz-Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) seinen Dienst an. Auch wenn es überall im Land längst Umwelt-Bürgermeister gibt, gilt er als erster „Klima-Bürgermeister“ Baden-Württembergs, weil sein Ressort neu zugeschnitten wird, er etwa das Amt für Verkehrsmanagement mit übernimmt und der Klimaschutz im Titel steht.

Im November wird Heidelberg als einzige deutsche Stadt neben Berlin zum zweiten Mal auf der Liste von 88 Vorreiter-Städten genannt, die sich „ergebnisreich für den Klimaschutz stark machen“. Dahinter steht die Nicht-Regierungsorganisation CDP („Carbon Disclosure Project“), die jährlich die Klima- und Umweltdaten von fast 1000 Städten und mehr als 8400 Unternehmen weltweit erhebt.

Die Heidelberger Energiegenossenschaft (HEG) feiert im September ihr Zehnjähriges und setzt auf das Dach der Heidelberger Brauerei im Stadtteil Pfaffengrund ihre bislang größte Solaranlage. Sie soll bis zu 289 Kilowatt Strom produzieren – das reicht für 300 Personen. 3,5 Millionen Euro hat die HEG bereits für den Bau von Solaranlagen ausgegeben.

Leiser Mülltransport

Im Lauf der zweiten Jahreshälfte 2021 soll das erste wasserstoffbetriebene Müllfahrzeug durch die Straßen rollen. Es wird nicht nur deutlich leiser sein als die bisherigen Fahrzeuge, sondern setzt auch kein CO2 ab. Die Wasserstoff-Tanker sieht man inzwischen gegenüber Stromern stark im Vorteil, weil rasch nachgetankt werden kann und keine schweren Batterien transportiert werden müssen. Brennstoffzellen wandeln den in Gasform getankten Wasserstoff in Strom und Wasser um. Dieser Strom treibt den Laster an.

Die erste E-Bus-Linie 20 der Stadt, die bislang vom Hauptbahnhof in die Altstadt und zurück pendelte, bedient künftig zusätzlich das Neuenheimer Feld.

Im Herbst 2021 soll ferner die Aktion „Klimawäldchen“ starten: In fünf Jahren werden im Stadtgebiet zusammen 3000 Bäume gepflanzt. Die späteren Schattenspender sollen vor allem auf bislang versiegelten Flächen Wurzeln treiben – etwa auf der „Alten amerikanischen Tankstelle“ in Bergheim und am Kranichweg im Pfaffengrund. Beides sind städtische Flächen.

