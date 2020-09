Klimaschutz aus Arztsicht

Sinsheim.Ein einzelnes Rezept für den Klimaschutz hat Eckart von Hirschhausen vielleicht nicht – aber Interesse auf jeden Fall: Der Arzt und Kabarettist hat die Sinsheimer „Klima Arena“ besucht. Nach „Humor hilft Heilen“ (2008) hat er am 30. März mit „Gesunde Erde – Gesunde Menschen“ seine zweite eigene, gemeinnützige Stiftung gegründet. „Es gibt so viel zu gucken, es gibt hier soviel zu entdecken, dass man das unmöglich mit einem Besuch abdeckt“, kündigte von Hirschhausen an, unbedingt noch einmal in den Kraichgau und die Ausstellung kommen zu wollen.

Der 53-Jährige hat auch etwas dazulernen können bei seinem Besuch der „Klima Arena“: „Ich finde das schön, wie hier Innen und Außen miteinander verwoben sind. Was ich nicht wusste ist zum Beispiel, wie wichtig Moore als CO2-Senker sind“, sagte er laut einem Sprecher. miro

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020