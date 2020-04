Kliniken melden freie Betten

Rhein-Neckar.Die Mitarbeiter der Krankenhäuser in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis sowie der Integrierten Leitstelle können nun beim Blick in die Computer in Echtzeit feststellen, wo Kapazitäten für Coronavirus-Patienten frei sind. Das Kreis-Gesundheitsamt hat eine Covid-19-Koordinierungsstelle am Uniklinikum in Heidelberg eingerichtet. Das teilt Sprecherin Silke Hartmann mit. Von rund 370 bereitgestellten Betten – Isolier-Normalstation, Intensivstation und Intensivbetten mit Beatmungsgeräten – seien aktuell 140 mit Covid-19-Patienten belegt. Die Zahl der verwalteten Betten kann je nach Lage angepasst und erweitert werden, erklärt der Leiter des Gesundheitsamtes, Rainer Schwertz.

„Es ist wichtig, die Verteilung der Patienten und die Belegung der Betten in Heidelberg und der Region zentral zu koordinieren“, sagt Erik Popp, Sektionsleiter Notfallmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg, der gemeinsam mit Michael Preusch, Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie, die Covid-19-Koordinierungsstelle leitet: „So können bestehende Strukturen, die im Krisenfall an die Belastungsgrenze kommen, effizient entlastet werden.“

„Es ist gut und richtig, dass in dieser schwierigen Phase die Kliniken in Heidelberg und im Landkreis zusammenrücken und gemeinsam an einem Strang ziehen. So kann besonders die intensivmedizinische Versorgung in einer Krisensituation noch effektiver koordiniert werden“, lobt Landrat Stefan Dallinger. Wir haben in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis eine sehr gute Gesundheitsversorgung. „Es freut mich, dass bei der Bewältigung der Corona-Pandemie alle Kliniken und Krankenhäuser gemeinsam agieren“, ergänzt Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner. miro

