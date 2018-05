Kneipen dürfen länger öffnen

Anzeige

Heidelberg.Die Entscheidung über neue Sperrzeiten für die Kneipen und Gaststätten in der Altstadt ist gestern Abend im Heidelberger Gemeinderat vertagt worden. Das bedeutet, dass automatisch die Landesregelung in Kraft tritt. Sie sieht vor, dass unter der Woche bis 3 Uhr morgens ausgeschenkt werden darf, am Wochenende bis 5 Uhr.

Die bisherige Regelung (2 und 4 Uhr) hatte der Verwaltungsgerichtshof im März gekippt. Mehrere Fraktionen hatten angekündigt, laxere Sperrzeiten zu beantragen. Oberbürgermeister Eckart Würzner hatte am Vortag mitgeteilt, keine Anträge der Fraktionen zuzulassen, die noch liberaler sein würden als die bisherige Regelung.

Juristischer Streit um Sperrzeiten Dezember 2009: Der Gemeinderat verabschiedet legt nach monatelanger Diskussion eine Sperrzeitenverordnung fest: Kneipen müssen unter der Woche um zwei Uhr und am Wochenende um drei Uhr schließen. 2010: Anwohner strengen vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe eine Normenkontrollklage an. Es wird ein Vergleich geschlossen unter der Bedingung, dass ein schalltechnisches Gutachten erstellt wird. 2014: Auf Grundlage dieses Gutachtens unterbreitet die Stadtverwaltung dem Rat die Beschlussvorlage, die Sperrzeiten auf ein Uhr (unter der Woche) beziehungsweise drei Uhr (am Wochenende) festzuzurren. Ende 2014: Der Rat hebt die Sperrzeitenverordnung von 2009 auf. Ab sofort gilt die Landes-Regelung: Unter der Woche darf bis drei Uhr in der Altstadt gefeiert werden, am Wochenende bis fünf Uhr. 2016: Lärmmessungen im Auftrag der Stadt ergeben eine Belastung von 75 und 88 Dezibel. Im Dezember 2016 legt der Gemeinderat die Sperrzeiten auf zwei und vier Uhr fest. Donnerstags dürfen Kneipen der Altstadt seither bis vier Uhr öffnen. März 2018: Der Verwaltungsgerichtshof gibt Altstädtern Recht und kippt die Sperrzeitenverordnung.

„Müssen Zeiten reduzieren“

Würzner: „Wir sind normalerweise frei, die Sperrzeiten zu gestalten, solange wir kürzere Öffnungszeiten festlegen, als es die Landesregelung vorsieht. Unsere Freiheit endet aber da, wo nachweislich belegt worden ist, dass der Lärmschutz verletzt wird und wir rechtlich belegt bekommen haben, dass wir eine engere Öffnungszeit beschließen müssen. Der VGH nimmt uns nicht die Entscheidung ab, welche Sperrzeiten wir festlegen sollen. Die Landesregelung ist deutlich liberaler, aber wir sind selbst mit der reduzierten Regelung gescheitert. Deswegen müssen wir die Öffnungszeiten weiter reduzieren – ob wir wollen oder nicht. Wir haben den VGH-Beschluss nicht beklagt, das bedeutet, dass der Gemeinderat jede Regelung treffen darf, die er will – solange sie nicht über die bisherige hinausgehen.“