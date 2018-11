Knoten soll platzen

Heddesheim.Martin Doll, Spielertrainer des Handball-Oberligisten SG Heddesheim, ist derzeit wahrlich nicht zu beneiden. Nicht nur, dass ihn selbst eine Oberschenkelzerrung plagt und damit sein Einsatz morgen Abend (17.30 Uhr) im Heimspiel gegen den TSV Zizishausen fraglich ist.

Er muss auch noch zwei Mängel verwalten: Zum einen den personellen in seinem Kader, der nach dem Ermüdungsbruch im Mittelfuß bei Lukas Braun, der Oberschenkelzerrung von Dominik Adam, den Achillessehnenproblemen von Christian Fendrich und dem Kreuzbandriss von Björn van Marwick doch ziemlich ausgedünnt ist.

Zum anderen fehlt es an Punkten: Mit 4:16 Zählern ist Heddesheim vor dem Heimspiel gegen Zizishausen (12. mit 8:12 Punkten) nur Drittletzter. „Wir werden aber sicherlich nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir werden unsere Qualitäten wie die zuletzt gute 5:1-Deckung und das Spiel mit dem siebten Feldspieler weiter stabilisieren und vor allem kämpferisch alles in die Waagschale werfen“, verspricht Doll und hofft, dass der Knoten platzt. me

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018