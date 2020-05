Königstuhl: Wer ist am schnellsten oben?

Waldhilsbach.Fahrrad-Saison am Königsstuhl ist eröffnet. Gerade in Corona-Zeiten, da die Sportler keine Wettkämpfe zum Leistungsvergleich haben, ist die Zeitmessung eine willkommene Motivation. Der Stoppomat ist ein schlichter Automat am Ortsausgang von Waldhilsbach. bei dem der Teilnehmer seine Startzeit auf eine Postkarte stempelt. Dann fährt oder rennt der Sportler so schnell als möglich die 5,2

...