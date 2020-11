Kollegen in die Töpfe gucken

Heidelberg.Im November haben Feinschmecker und ihre Köche eigentlich Hochsaison. Doch wegen der Corona-Pandemie bleiben die Großküchen der Region derzeit kalt – größtenteils. Einige pfiffige Küchenchefs liefern ihre Köstlichkeiten ins Haus. Zwei sterneverwöhnte Restaurant-Asse aus Heidelberg nutzen die Lockdown-Zeit zudem für ein TV-Duell der besonderen Art – gemeinsam mit drei Kollegen aus Mannheim, Südhessen und Waldsee. Fünf Tage lang gucken sich die Experten gegenseitig in die Töpfe und verkosten, was der Konkurrent so auf die Teller bringt. Am Ende soll einer aus diesem Quintett gewinnen. Ausgestrahlt werden die Teile der „Kabel 1“-Reihe „Mein Lokal, Dein Lokal – der Profi kommt!“ voraussichtlich im Frühjahr.

So witzig es sein mag, mit den Kollegen fünf Tage zusammenzusein und sie an seinen Küchengeheimnissen teilhaben zu lassen – der TV-Auftritt ist vor allem Arbeit. „Wir drehen an fünf Tagen von frühmorgens bis spätabends“, erklärt Aufnahmeleiter Marc Trapp. Die fünf Küchenchefs besuchen sich reihum und probieren, was der Kollege „drauf hat“. Nicht nur das Essen wird bewertet, sondern auch Service und Atmosphäre. Geleitet wird der Gastronomiestreit von Mike Süsser.

Der Fernsehkoch und Kochbuchautor aus Itzehoe kennt sich mit touristischen Destinationen aus, kochte er doch unter anderem schon in Davos, München und Salzburg sowie auf Fuerteventura, Madeira und auf Kreuzfahrtschiffen. Die Serie auf Kabel 1 gibt es seit 2013.

Ein „alter Hase“ am Herd ist Martin Scharff. Seine „Schlossweinstube“ ist im aktuellen Michelin-Guide noch mit einem Stern verzeichnet. Doch im Februar hat der kreative Chefkoch bekanntgegeben, sein Gourmetrestaurant so umzuorganisieren, dass er für Michelin nicht mehr „sternetauglich“ sei. Seither bietet er seine „unkomplizierte Geschmacksküche“ donnerstags bis samstags im Heidelberger Schloss auf. Kulinarische Schlossführungen, Feinschmecker-Menüs „zum Kennenlernen“ und „Dinner for two“ sind weitere Ideen des Kreativkopfs.

Tristan Brandt hat mit dem „Opus V“ in Mannheim sogar schon zwei Sterne geführt – als jüngster Küchenchef Deutschlands. Im Juli verabschiedete er sich von der Engelhorn-Gastronomie und wurde in Heidelberg neben Jürgen Harder Geschäftsführer des „959“ im Stadtgarten. Dario Troncone leitet seit Juni 2019 das „Hüftgold“ in Mannheim-Neckarplatten, wo im Clubhaus vom TC Grün-Weiß nicht nur Tennisfans von ihm und dem portugiesischen Chefkoch Antonio Mendes unter anderem mit in Butterschmalz ausgebackenen Kalbsschnitzeln verwöhnt werden.

„Mein Lokal, Dein Lokal“ war schon einmal in der Region unterwegs. Im Januar wurden die Folgen ausgestrahlt, die unter anderem in der „Krone“ in Großsachsen, in „Frenk’s Ristorante“ in Mannheim, im „Cottage“ in Heidelberg-Bergheim und im „Nana“ in der Altstadt der Unistadt gedreht wurden.

