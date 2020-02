Kollision mit Straßenbahn

Heidelberg.Bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn ist am Donnerstagmorgen in Heidelberg ein Autofahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 36-Jährige kurz nach 7 Uhr auf dem Czernyring in Richtung Czernybrücke unterwegs und missachtete nach den bisherigen Erkenntnissen eine rote Ampel. In der Folge stieß er im Kreuzungsbereich mit der Straßenbahn zusammen, die von der Bahnstadt in Richtung Czernybrücke unterwegs war.

Verkehr kurzzeitig lahmgelegt

Der Autofahrer wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Straßenbahnfahrer und die Fahrgäste blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 12 000 Euro, das Auto musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr bis gegen 7.45 Uhr eingeschränkt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0621/174-4111 zu melden. kako

