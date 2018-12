Kollision zwischen mehreren Pkw, Bus und Bahn - Mutter und vier Kinder unter Schock

Heidelberg.Nach einem Unfall zwischen drei Autos, einer Straßenbahn und einem Bus in Heidelberg sind am späten Dienstagnachmittag eine Frau und ihre vier Kinder in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich die Kollision gegen 17.10 Uhr in der Mittermaierstraße, weil ein 22-Jähriger unachtsam den Fahrstreifen wechselte.

Der in Richtung Neuenheimer Feld fahrende Unfallverursacher übersah beim Wechsel von der linken auf die rechte Fahrbahn den Pkw einer 40-Jährigen, die neben dem 22-Jährigen fuhr. Beide Autos kollidierten miteinander, sodass das Fahrzeug der Frau nach links abkam und mit einer stehenden Straßenbahn sowie einem Bus und einem Auto zusammenstieß. Die Frau und ihre vier Kinder erlitten einen Schock und wurden zur Beobachtung in eine Klinik gebracht.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 52 000 Euro. Die Mittermaierstraße war während der Unfallaufnahme bis etwa 18.40 Uhr komplett gesperrt, was an der Unfallstelle zu erheblichen Beeinträchtigungen im Berufsverkehr führte.