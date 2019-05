Kommunen als „Teil der Lösung“

Heidelberg.In der Stadthalle Heidelberg ist am Mittwoch die internationale Klimaschutzkonferenz eröffnet worden. Organisiert wird sie vom Bundesumweltministerium, dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Heidelberg. Mehr als 700 Klimaexperten und Entscheider aus Wirtschaft und Politik treffen sich bei der zweitägigen Veranstaltung.

Heidelbergs Oberbürgermeister betonte in seiner Eröffnungsrede die Wichtigkeit des internationalen Austauschs und berichtete von Beispielen aus seiner Praxis. Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) rief zur Kooperation aller Regierungsebenen im Kampf gegen den Klimawandel auf. Im Fokus stehe dabei die Einbindung der Kommunen, sagte sie. In den Städten würden mehr als 60 Prozent des CO2-Ausstoßes verursacht. „Sie sind Teil des Problems und wichtiger Teil der Lösung“, betonte Schulze bei der „International Conference on Climate Action“ (ICCA) 2019.

In Deutschland werde die Regierung 2019 zum Jahr des Handelns für den Klimaschutz machen, etwa durch eine geplantes Gesetz für den vollständigen Ausstieg aus der Kohleverstromung bis spätestens 2038 und den Ausbau der erneuerbaren Energien. Das Ziel sei, die Erderwärmung nicht nur bei zwei Grad anzuhalten, sondern schon bei 1,5 Grad – gemessen am vorindustriellen Level. „Für einige Länder und für viele Millionen Menschen wird das einen existenziellen Unterschied machen.“

Video Lokales Demo zur Klimakonferenz in Heidelberg Neben der Klimakonferenz ICCA gab es am Mittwochabend zahlreiche Aktionen und Demonstrationen in Heidelberg. Neben der Klimakonferenz ICCA gab es am Mittwochabend zahlreiche Aktionen und Demonstrationen in Heidelberg.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) unterstrich die Schlüsselrolle der Kommunen beim Klimaschutz. Nationale Parlamente könnten Energiewende, Mobilitätswende, nachhaltiges Bauen und Wohnen anschieben. „Umgesetzt werden kann es nur vor Ort in den Regionen und Kommunen.“

Hitzewellen und Ernteausfälle

Gleichzeitig warnte Kretschmann davor, den Klimawandel und seine Folgen zu unterschätzen. Wenn nicht entschieden gegengesteuert werde, sei mit naturwissenschaftlicher Gewissheit mit Hitzewellen, Wasserknappheit oder Ernteausfällen zu rechnen, sagte er. „Mit Naturgesetzen kann man nicht verhandeln“, fügte der Ministerpräsident hinzu.

Teile Mittel- und Südamerikas, Afrikas und Südasiens würden ohne sofortiges Handeln kaum noch zu bewohnen sein. Das sei extrem ungerecht, hätten doch diese Regionen am allerwenigsten zum Klimawandel beigetragen. Schließlich werde der Klimawandel zu Katastrophen, Kriegen und Flüchtlingsströmen führen. Der Grüne ist seit 2011 Regierungschef im Südwesten.

Bei der Konferenz trat auch eine Gruppe junger Menschen der Bewegung „Fridays for future“ auf. Die Klimawende sei kein Luxus, sondern eine Voraussetzung für ihre Zukunft, sagte ein Sprecher. Die jungen Menschen sprachen sich für eine sofortige CO2-Abgabe, das Abschalten aller Kohlekraftwerke bis 2030 und das Erreichen der Klimaneutralität bis 2035 aus. Deutschland stehe als viertgrößter Treibhausgas-Verursacher weltweit in der Pflicht.

