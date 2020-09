Heidelberg. Heidelberg, Eppelheim, Plankstadt und Schwetzingen ziehen an einem Strang - zugunsten einer gemeinsamen Fahrradtrasse: Am Donnerstag, 24. September, unterzeichnen ihre Bürgermeister gemeinsam mit Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder die Planungsvereinbarung für den Radschnellweg Heidelberg-Schwetzingen. Er soll zehn Kilometer schnurgerade verlaufen und zum Teil an die alte

