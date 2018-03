Konferenz zu Journalismus

Anzeige

Heidelberg.Fehlinformation, Vertrauensverlust, sinkende Leserzahlen: Die Medienbranche steht vor großen Herausforderungen. Unter dem Titel „Journalismus 2.0. – Fake News, Aufklärung und Demokratie im digitalen Zeitalter“ organisiert das Deutsch-Amerikanische Institut am Wochenende 2. bis 4. März eine Internationale Journalismus-Konferenz. Am Freitag um 20 Uhr spricht Peter Canellos öffentlich über Medien im Zeitalter von Trump. Politikberater Andrew B. Denison moderiert. Der Vortrag ist in Englisch, es können aber auch Fragen und Diskussionsbeiträge in Deutsch eingebracht werden. Am Sonntag, 4. März, geht es in öffentlicher Diskussion ab 11 Uhr um investigativen Journalismus. Am Samstag tauscht sich ein Fachpublikum aus.