Heidelberg.Es war nicht nur der übliche symbolische Spatenstich – sondern sogar ein „symbolischer symbolischer Spatenstich“: Wegen der Corona-Pandemie ist der Baustart für das neue Heidelberger Kongresszentrum am Montag ohne Publikum vollzogen worden. Es soll im Frühjahr 2023 fertig sein und gut 100 Millionen Euro kosten. Die größten Säle bieten 1800 beziehungsweise 800 Gästen Platz. „Mehr als ein Vierteljahrhundert wurde in unserer Stadt über ein neues Konferenzzentrum diskutiert“, betonte Oberbürgermeister Eckart Würzner: „Mit dem neuen Konferenzzentrum erhalten wir die Kapazitäten für Veranstaltungen, die Heidelberg als Stadt der ältesten Universität Deutschlands, zahlreicher international renommierter Forschungseinrichtungen und mehrerer Weltkonzerne dringend benötigt.“

Zwölf Tagungsräume

Das sieht Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg Marketing, genauso: „Auf dem Gebiet des Tagungsbusiness konnte das Potenzial von Heidelberg bisher nicht ausgeschöpft werden.“ Mit dem neuen Kongresszentrum „katapultiere“ sich der Standort „in eine andere Dimension“, freut sich auch Gerhard Reiter, Geschäftsführer der Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft mbH, die den Betrieb des Kongresszentrums übernehmen wird – und dann kurz „Heidelberg Congress“ heißt. Zwölf Tagungsräume sind vorgesehen.

Bauherrin ist die Bau- und Servicegesellschaft (BSG), eine Tochter der städtischen Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH). 2017 war der Siegerentwurf des Baseler Büros DEGELO vorgestellt worden. Architekt Heinrich Degelo verspricht: „Der Höhepunkt wird die Decke des großen Saales, die das Potenzial hat, zum neuen Wahrzeichen zu werden. Dort wird der weiße Beton von der Wand abgelöst und erscheint schwerelos.“ 30 000 Quadratmeter Bruttofläche werden umbaut. Das neue Kongresszentrum entsteht am neuen Europaplatz gegenüber des südlichen Bahnhofsausgangs. Ursprünglich waren rund 57 Millionen und dann 65 Millionen Euro als Kostenrahmen veranschlagt worden. Die gut 35 Millionen Euro Mehrkosten seien unter anderem durch allgemeine Baukostenverteuerungen und ein zusätzliches Parkdeck entstanden, rechtfertigte Baubürgermeister Jürgen Odszuck die Entwicklung.

Kritik wegen Kostenexplosion

„Wer nicht sät, kann auch nicht ernten“, hatte Würzner in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 12. März das Festhalten am Bauprojekt trotz der Kostenexplosion verteidigt.

Besonders die Vertreter der Linken und Bunten Linken hatten gefordert, angesichts der engen Finanzsituation der Stadt auf den Neubau zu verzichten, der zudem jährlich fünf Millionen Euro Zuschuss erfordere. „Ist das wirklich das Projekt, wo wir so viel Geld zuschießen wollen?“, hatte etwa Stadträtin Sahra Mirow kritisiert.

Der Koordinationsbeirat zur Bürgerbeteiligung habe sich von Herbst 2012 bis Mitte 2018 genau 45 Mal zu mehrstündigen Sitzungen getroffen, heißt es. Unter anderem seien 13 öffentliche Veranstaltungen dem Kongresszentrum gewidmet worden.

