Konzert für Stella

Rauenberg.Zu einem Wohltätigkeitskonzert laden die „Los Amigos Rawhill“ und „Paule Panthers Groove Club“ am Freitag, 23. März, in der Rauenberger Kulturhalle ein. Hintergrund der Aktion ist die erfolgereiche, aber teure Suche nach einem Stammzellenspender für die vierjährige Stella aus dem Ort im Rhein-Neckar-Kreis. Das Mädchen leidet an einem lebensbedrohlichen Gendefekt. Im vergangenen Monat konnte bei zwei Typisierungsaktionen ein passender Stammzellenspender gefunden werden (wir berichteten). Dadurch entstanden jedoch nach Angaben des Rhein-Neckar-Kreises „sehr hohe Kosten“.

Bei dem Wohltätigkeitskonzert treten am 23. März ab 20 Uhr in der Kulturhalle Rauenberg, Dambach la Ville Straße 4, neben der Band „Paule Panthers Groove Club“ zahlreiche Künstler aus der Region auf, wie Indra Wahl-Hartmann von den „Art Donuts“. Der Eintritt kostet an der Abendkasse acht Euro. jwd