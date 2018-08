Konzert in der Kirche

Hier ist nur ein Teil des Ensembles zu sehen. © Kammerphilharmonie

Heidelberg.„Klassik überall“ so lautet das Motto der Kammerphilharmonie Köln, die am Freitag, 24. August, 20 Uhr, im Rahmen ihrer Deutschland-Tournee in der Heidelberger Providenzkirche (Hauptstraße 90 a) zu Gast ist.

Zu hören sind Werke von Vivaldi, Bach, Purcell und Paganini. Die Solisten des Abends sind nach Angaben der Kölner Kammerphilharmonie Anton Georg Gölle (Violine), Andreas Haas (Flöte), Philipp von Morgen (Violoncello) und Sabine Könner (Sopran). Karten gibt es nur an der Abendkasse. red

