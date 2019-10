Kräusslich neuer Dekan

Hans-Georg Kräusslich ist Experte für Virologie. © Universitätsklinikum Heidelberg

Heidelberg.Hans-Georg Kräusslich ist seit dem 1. Oktober neuer Dekan der Medizinischen Fakultät Heidelberg. Kräusslich, der Abteilungsleiter Infektiologie und Virologie am Zentrum für Infektiologie des Universitätsklinikums Heidelberg ist, folgte als Dekan auf Andreas Draguhn. Kräusslich studierte Medizin in München und war anschließend in New York und Hamburg tätig, bevor er im Jahr 2000 nach Heidelberg kam. In seiner neuen Funktion ist der 61-Jährige zudem Mitglied des Vorstands des Universitätsklinikums.

Zudem hat der Fakultätsrat nach Angaben der Universität Jürgen Debus und Jan Siemens zu Prodekanen der Medizinischen Fakultät und Sabine Herpertz und Christoph Lux zu Studiendekanen gewählt. tbö

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.10.2019