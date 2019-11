Kraniche für ein langes Leben

Heidelberg.Ein Kimono ist mehr als nur ein japanisches Kleidungsstück: Sein Schnitt, das Material und die Art, wie er gebunden und getragen wird, verrät viel über seinen Besitzer – und gehört zum Kulturgut des Staates. Mehr als 1000 Kimonos hat die Schneiderin Kazuko Nakano in den vergangenen drei Jahrzehnten gesammelt. 140 Stück haben, gut verpackt, ihre Reise nach Europa angetreten, um bis Mitte Januar in der Textilsammlung Max Berk in Heidelberg-Ziegelhausen gezeigt zu werden. Es sind vor allem Kimonos für Kinder. Parallel sind im Kurpfälzischen Museum in der Heidelberger Altstadt, zu dem die Textilsammlung gehört, Kinderspiel- und -fahrzeuge zu sehen. Anlass ist der 30. Jahrestag der 1989 von der UN verabschiedeten Kinderrechtskonvention.

Kleidungsstück für viele Momente

„Wenn ich meine Augen schließe, kann ich in meine Kindheit zurückblicken“, schreibt die heute 85 Jahre alte Japanerin Nakano im Vorwort zum Ausstellungskatalog: Im Winter habe die Mutter den mit Watte gefütterten Kasane-Kimono am Feuer aufgewärmt, bevor das Kind hineinschlüpfte. Im Frühling wählte sie einen leichten Awase-Kimono. Für festliche Gelegenheiten und im Herbst habe es wieder eigene Modelle gegeben. Später lernte die Japanerin das Handwerk der Kimono-Schneiderin und häufte zunächst alte Stücke an, um sie zu zerschneiden und neu zusammenzunähen. Weil Kinderkimonos sehr selten sind – die Textilien wurden aufgetragen, bis sie nicht mehr passten oder kaputt waren – gelten die kleinen Exemplare als kostbar. Nach und nach entstand die beeindruckende Nakano-Sammlung.

Stoffe und Farben seien gerade bei den Kinderkimonos besonders bedacht worden, erzählt Kristine Scherer, die die Textilsammlung verantwortet. Symbolische Motive wie Tiere und Pflanzen sollten den Kindern gute Begleiter und Schutz sein. „Geschneidert wurden die mantelartigen Gewänder immer so, dass noch Säume rausgelassen wurden, wenn die Kinder größer wurden“, erinnert sie an frühere Gepflogenheiten auch in Europa, als Kindersachen noch nicht zu Billigpreisen im Discount zu haben waren.

Apropos Symbolik: Eine Art Reihfaden, der nach rechts oder links aufgesteppt war, stand für das Geschlecht des Kindes. Auch politisch konnten Kinderkimonos sein: Drei Exemplare mit aufgedruckten Panzern und Kriegsflugzeugen sprechen Bände. Meist am Kragen oder Revers haben traditionelle Familien das Familienwappen aufsticken lassen.

Kiefern, Bambus und Pflaumenblüte, die „drei Freunde des Waldes“ sind häufig auf den Stoffen zu erkennen. Und Kraniche, die für ein hoffentlich langes Leben von Ärmel zu Ärmel fliegen. Die Färbetechniken unterscheiden sich sehr. Mit Reispaste etwa konnten beim Färben Aussparungen erzeugt werden, die später weiße Zeichnungen ergaben. Sehr häufig ist die Kleidung aus Baumwolle geschneidert. Kostbarerste Stücke bestehen aus Seide. Aber auch Exemplare aus Hanf sind dabei.

Auf drei Etagen ausgestellt

Die in Budapest lebende Japanologin Csilla Schmitt hat die Ausstellung organisiert. Für ihre Magisterarbeit nahm sie Kontakt zu der Japanerin Nakano auf. Mit ihrer Unterstützung katalogisierte sie alle Stücke und wählte jene aus, die nun in Heidelberg, Ungarn und Polen zu sehen sein werden.

Von den 140 Exemplaren, die aus Japan nach Heidelberg gekommen sind, kann man jetzt auf drei Etagen 70 Stück bewundern. Auch Accessoires wie in Kimono gewandete Puppen sind in Glasvitrinen zu sehen. Und im Begleitprogramm dürfen Besucher auch mal selbst in einen Kimono schlüpfen.

