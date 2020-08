Kreidekreise sollen beim Abstandhalten helfen

Heidelberg.Sie halfen schon in den Pfingstferien als Abstandshalter in der Pandemie. Deshalb sind jetzt erneut Kreise auf der Neuenheimer Neckarwiese aufgezeichnet worden. Sie bleiben während der gesamten Sommerferien. Wie die Stadt Heidelberg mitteilt, sollen sich Besucher der Grünfläche nur in die Kreise setzen, die einen Durchmesser von drei Metern haben und damit Platz auch für größere Gruppen

