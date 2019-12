Kretschmann ehrt Raff

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (l.) ehrt Dieter Raff (r.). © Rothe

Heidelberg.Der Historiker Dieter Raff ist für sein deutsch-französisches Engagement mit dem Verdienstorden Baden-Württembergs ausgezeichnet worden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann übergab die Auszeichnung jetzt im Senatssaal der Heidelberger Universität. Raff war als einer der ersten Heidelberger Studierenden 1954/55 an die Universität Montpellier gegangen und hatte sich für die Aussöhnung stark gemacht. Er setzte sich unter anderem für die Gründung des Heidelberg-Hauses in Montpellier und des Montpellier-Hauses in Heidelberg ein.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.12.2019