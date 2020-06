Kriminalgeschichten mit Mundschutz

Heidelberg.Stadtdirektor Ludwig Pfister ist irritiert. Nicht nur von so manchem Gebäude, dessen Architektur ihm ein bisschen zu modern vorkommt, sondern auch von dem Schutz, den er vor Mund und Nase tragen muss. Im Heidelberg des Jahres 1821 gab es so etwas noch nicht - allerdings hatte man damals durchaus schon Erfahrung mit Seuchen gemacht. „In früheren Jahren sind viele Menschen an der Ruhr

...