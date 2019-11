Kriminalpolizei sucht Zeugen

Heidelberg.Wegen eines politisch motivierten Vorfalls ermittelt die Polizei gegen einen 24-jährigen Mann. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, war er am Samstag gegen 14 Uhr in der Heidelberger Hauptstraße einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen. Als er die Beamten auf Höhe des Anwesens Nummer 25 bemerkte, habe er sich zunächst mit einer Hand auf die Brust geschlagen und dann den Hitlergruß gezeigt.

Da die Fußgängerzone zur Tatzeit gut besucht war, sucht die Kripo – die den Fall übernommen hat – Zeugen. Wer die Straftat beobachtet hat, soll sich unter Telefon 06221/1 74 44 44 bei der Polizei melden. sin

