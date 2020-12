Krippe zieht vom Dom in die Geschäfte

Speyer.Die Nasen zusammenstecken, um auch noch das letzte liebevolle Detail entdecken zu können – das ist unter Pandemiebedingungen undenkbar. Und so drohte der beliebten Krippe im Speyerer Dom in diesem Jahr schon das Aus. Doch nun ist eine Lösung gefunden: Szenen der Weihnachtslandschaft werden in den Schaufenstern der Innenstadt zu sehen sein.

„Wir wissen, wie viele Menschen sich jedes Jahr auf den Besuch an der Weihnachtskrippe im Dom freuen und wie groß gerade in diesem Jahr die Sehnsucht nach gewohnten Weihnachtsritualen ist. Die Entscheidung, die Krippenlandschaft in diesem Jahr im Dom nicht aufzubauen, ist uns daher auch sehr schwer gefallen“, sagt Domdekan Christoph Kohl. Aber das war noch nicht das Ende der Geschichte: „Wir haben nach einer anderen Lösung gesucht und diese glücklicherweise auch gefunden“, freut sich der Domdekan. Große Menschenansammlungen vor der Krippe wie in den vergangenen Jahren hätten ein zu großes Infektionsrisiko bedeutet, teilt das Bistum mit. Ein Aufbau der Krippe im Domgarten oder in der Vorhalle sei ebenfalls erwogen – aber auch wieder verworfen worden, weil die Holzfiguren möglicherweise gelitten hätten. Die Grundausstattung der Speyerer Domkrippe mit der Heiligen Familie schnitzte in den 1920er-Jahren der Münchner Bildhauer Otto Zehentbauer. Der Münchner Professor an der Akademie der Bildenden Künste war bekannt für seine Hochaltäre und Kirchenkreuze. Nach seinem Kriegseinsatz 1918 schuf er Krippen für zahlreiche Gotteshäuser; so auch für den Dom zu Aachen.

Ergänzt wurde die Krippe später durch einige Figuren des Bildhauers Filip Piccolruaz aus St. Ulrich im Grödner Tal (Südtirol). Er schnitzte unter anderem Reittiere für die drei Weisen: ein Dromedar, einen Elefanten mit Treiber sowie ein Pferd mit Pferdeführer.

Zwar gilt auch vor den Schaufenstern Maskenpflicht und Abstand, dafür ist aber draußen die Ansteckungsgefahr wesentlich geringer – und die Krippe kann zu jeder Tages- und Nachtzeit besucht werden. Das Christkind wird in Speyer auch 2020 natürlich erst an Heiligabend in die Krippe gelegt. miro

