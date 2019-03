Krisen und deren Auslöser

Heidelberg.Selbstmordattentäter, Geflüchtete und populistische Präsidenten. Und dann spielt auch noch das Klima verrückt. Dieser krisenhafte Zustand hat für Ariadne von Schirach viele Gründe. Am Sonntag, 24. März, berichtet sie davon um 17 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI, Sofienstraße 12). Der Eintritt zu der Veranstaltung kostet acht Euro.

Von Schirach ist der Ansicht, dass jede Krise die Chance birgt, eine neue Ordnung zu schaffen und das Verhältnis der Menschen untereinander und zu ihrer Welt neu zu erzählen. Von Schirach unterrichtet Philosophie und chinesisches Denken an der Berliner Universität der Künste, der HFBK in Hamburg und der Donau-Universität in Krems. red

