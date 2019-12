Kritik an Karlsruhe

Fühlen sich im Stich gelassen: Altlußheims Stadtchef Uwe Grempels und die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. © Stadt Speyer

Speyer/Altlußheim.Zu einem Austauschgespräch über die seit Jahresbeginn gesperrte Salierbrücke haben sich am Mittwoch die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Uwe Grempels (SPD), Bürgermeister der Gemeinde Altlußheim, getroffen. „Wir sind beide massiv von der Brückensperrung betroffen und müssen uns zusammentun, um die Zeit der Sanierung so gut wie möglich zu überbrücken“, so Seiler. Die Oberbürgermeisterin und der Bürgermeister waren sich einig, dass die Verlängerung der Sanierung um ein weiteres Jahr eine große Herausforderung sei und eine finanzielle Unterstützung nötig ist. „Es kann nicht angehen, dass wir neben den Einschränkungen, die eine solche Baumaßnahme ohnehin schon mit sich bringt, beim Thema Kosten für die Aufrechterhaltung des ÖPNV im Stich gelassen werden“, so Stefanie Seiler und Uwe Grempels.

Als unglücklich bezeichneten beide auch die Kommunikation des Regierungspräsidiums Karlsruhe: „Wir hätten uns gewünscht, dass von Anfang an transparent über den Sanierungsstand informiert wird. Auch wir wurden von der Nachricht völlig überrascht, dass die Arbeiten nun ein Jahr länger als geplant andauern werden.“ Am Mittwoch, 29. Januar, 19 Uhr soll eine Bürgerinformationsveranstaltung in der Speyerer Stadthalle stattfinden. sal

