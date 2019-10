Kritik an „Klamauk“

Der RNV-Betriebshof soll am alten Standort modernisiert werden. © Rothe

Heidelberg.Der RNV-Betriebshof zieht nicht auf die Wiese am Großen Ochsenkopf. Nun sollen Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) und die Heidelberger Stadtverwaltung die Modernisierung am alten Standort in Bergheim vorantreiben. Mit 25 zu 24 hatte der Gemeinderat am Donnerstagabend gegen den Standort Ochsenkopf gestimmt – und damit den eigenen Beschluss vom Dezember 2018 ausgehebelt. Das Votum war nach dem Bürgerentscheid vom Juli notwendig. „Die Partei“-Vertreter Björn Leuzinger hatte bei der Abstimmung seinen Namen abgewartet, das „Welde-Orakel“ beschworen, genüsslich zu einer vor ihm stehenden Bierflasche gegriffen und sie geöffnet. Dann las er ab, was im Kronkorken innen aufgedruckt war: „Ja“.

„Wir sind zugegebenermaßen enttäuscht von der Entscheidung des Gemeinderats“, sagt Martin in der Beek, technischer Geschäftsführer der RNV. „Es ist ein schlechter Witz, dass ein Kronkorken das Zünglein an der Waage war. Eine ernste, für die Stadt und die Mitarbeiter der RNV so wichtige Entscheidung hat einen solchen Klamauk nicht verdient.“ miro

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.10.2019