Krötenwanderung steht bevor

Anzeige

Heidelberg.In den kommenden Tagen ist in der Region mit den ersten Amphibienwanderungen zu rechnen. Wie der Regionalverband Rhein-Neckar-Odenwald des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) mitteilt, erwachen Kröten und Molche bei den steigenden Temperaturen aus dem Winterschlaf, machen sich auf den Weg zu einem Laichplatz und überqueren dabei auch Straßen. „Vor allem in feuchtwarmen Abend- und Nachtstunden und bei Regenfällen sind viele Amphibien unterwegs“, so eine Sprecherin. Weil dann auch wieder Mitarbeiter des BUND zur Rettung der Frösche und Kröten unterwegs sind, mahnt die Organisation Autofahrer zur Vorsicht.