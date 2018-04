Küken schlüpft im Kirchturm

Anzeige

Heidelberg.Das letzte Wanderfalkenküken ist vor der Live-Webcam in Heidelberg geschlüpft. Im Jahre 1999 war im Rahmen eines Schulprojektes ein Nistkasten auf dem Turm der Heiliggeistkirche in Heidelberg errichtet worden. Seit dem Jahr 2000 nisten dort jährlich Wanderfalken und legen zwei bis fünf Eier. In diesem Jahr hat es sich ein Wanderfalken-Paar mit vier Eiern in dem videoüberwachten Nistkasten gemütlich gemacht. Am 19. April schlüpfte das erste Küken – am 24. dann der Nachzügler.

Mit den Live-Aufnahmen würden die Wanderfalken nicht belästigt, sagte Hans-Martin Gäng von der AG Wanderfalkenschutz. lsw