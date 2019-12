Künstlerresidenz oder Entspannungszentrum?

Heidelberg.„Kohlhof-Villa“, „Café Ehmann“, „Komponistenhaus“ oder „Bildhaueratelier“ – die denkmalgeschützte Villa Braunbehrens auf dem Kohlhof hoch über der Heidelberger Altstadt hatte schon viele Namen. Rankten sich früher interessante Geschichten um das beeindruckende Anwesen, wuchern seit 2016 eher Brombeerhecken um das leerstehende Gebäude. Die Stadt will das Areal mit einem Konzeptwettbewerb aus dem Dornröschenschlaf wecken, der nun abgeschlossen ist. „Es hat eine Handvoll Bewerbungen gegeben“, berichtet ein Stadtsprecher im Gespräch mit dieser Zeitung.

Bei dem Wettbewerb sei es darum gegangen, ein tragfähiges Konzept für das sanierungsbedürftige Gebäude zu entwickeln. „Es reichte nicht, nur eine Idee zu schicken, man muss sie auch umsetzen und finanzieren können“, erläutert der Sprecher. Kein leichtes Unterfangen, schließlich liegt das Mindestgebot bei 250 000 Euro. Allerdings schätzt die Stadt, dass der neue Eigentümer noch etwa 500 000 Euro investieren muss, ehe die Villa wieder einzugsbereit ist. So müssten sämtliche Versorgungsleitungen und Installationen sowie die gesamte Heizungsanlage erneuert werden. Derzeit sei alles in dem Haus auf dem Stand von 1986, als die letzte Instandsetzung erfolgte.

Schließlich sei das zwischen 1912 und 1914 für Anna Maria von Braunbehrens errichtete Haus – deren Namen die Villa auch heute noch trägt – überwiegend als Wohnhaus genutzt worden. So lebte und arbeitete von 1985 bis 2016 der Bildhauer Klaus Horstmann-Czech auf dem Kohlhof 9. Zudem komme auf die neuen Eigentümer eine jährliche Erbpacht von etwa 19 000 Euro zu.

In den 50er Jahren Ausflugslokal

Unter den Bewerbungen sind nach Angaben der Verwaltung zwei Projekte, die bereits öffentlich Interesse für die Immobilie angemeldet haben. Zum einen gebe es die Idee einer Künstlerresidenz. Neben Kursen und Ausstellungen sieht diese Variante auch ein angeschlossenes Café vor. In den 1950er Jahren war die Villa Braunbehrens schon einmal Anlaufstelle für Ausflügler. So hatte der Gastronom Karl Ehmann ein Panorama-Café auf dem Kohlhof betrieben, der in der Nachkriegszeit ein beliebtes Wintersportgebiet war. Sogar eine Skisprungschanze und Langlaufloipen, auf denen Wettbewerbe ausgetragen wurden, gab es dort zu jener Zeit. Unter dem Komponisten Wolfgang Fortner, der von 1945 bis 1950 in der Villa arbeitete, lebte eine Gruppe junger Musiker in dem imposanten Haus mit den Jugendstilelementen und der Schieferverkleidung. Seit 1970 wird das 5500 Quadratmeter große Anwesen auf dem Höhenzug des Königstuhls von der Stadt verwaltet. Der damalige Bürgermeister Reinhold Zundel hatte sich dafür eingesetzt, es günstig an den Bildhauer Horstmann-Czech zu verpachten, der dort auch bis 2016 arbeitete.

Die zweite Idee ist nach Angaben des Verwaltungssprechers ein Entspannungszentrum, das Workshops zum Stressabbau und zum Entspannen wie Yoga oder Meditation anbietet. Auch hier sei eine kleine Gastronomie in Form einer Teestube vorgesehen. „Wir prüfen die eingegangenen Vorschläge. Entscheidend ist dabei nicht der Preis, sondern das Gesamtkonzept.“ Im Frühjahr 2020 soll der Gemeinderat dann über die neue Nutzung der alten Villa entscheiden. Ausgeschlossen sind übrigens laut Stadt eine Diskothek, ein Bordell oder eine Spielhalle.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019