Kulturgut vor unklarer Zukunft

Heidelberg.Sie sind Mittel zur emotionalen Entwicklung oder Eintrittskarten in Welten jenseits der eigenen Vorstellungskraft. Prosa und Lyrik müssten eigentlich selbstverständlicher Teil des Lehrplanes an Schulen sein und dürften in keinem Haushalt fehlen. Doch das ist nicht der Fall – die Mehrheit der Heranwachsenden vertieft sich nicht regelmäßig in die Handlungen und Sprachbilder eines Romans oder

...