Kundgebung pro Cannabis

Heidelberg.Zahlreiche Menschen wollen an den beiden kommenden Samstagen im Südwesten für die Legalisierung von Cannabis demonstrieren. Den Anfang macht unter anderem Heidelberg an diesem Samstag. Nach Angaben des Veranstalters, dem Hanfverband Rhein-Neckar, ist der Auftakt zum „Global Marijuana March“ (weltweiter Marihuana-Marsch) um 14 Uhr an der Ostseite der Stadtbücherei. Geplant sind eine Zwischenkundgebung am Friedrich-Ebert-Platz um 15.30 Uhr sowie der Abschluss auf dem Uniplatz um 16.30 Uhr. Das Ende der Veranstaltung soll gegen 19 Uhr sein.

Auch in Stuttgart soll es eine Demonstration geben. Am 12. Mai wollen Teilnehmer in Ulm und Freiburg auf die Straßen gehen. Der Deutsche Hanfverband ruft jährlich zu der Aktion auf. Bundesweit nehmen etwa 30 Städte teil. In diesem Jahr lautet das Motto „Gesundheit statt Strafverfolgung!“. Eine Forderung des Hanfverbands lautet, den bestehenden Cannabis-Schwarzmarkt durch einen regulierten Markt mit Jugend- und Verbraucherschutz zu ersetzen.

Ein Gesetz erlaubt es Ärzten seit März 2017, Cannabis-Medikamente zu verschreiben – wenn alle übrigen Behandlungswege als ausgeschöpft gelten. Bei der Anwendung zeige sich eine „recht gemischte Bilanz“, so Christoph Lehner vom Hanfverband Rhein-Neckar. „Ganz unabhängig davon werden Hanf-Konsumenten und selbst Patienten, speziell in Baden-Württemberg, weiter konsequent kriminalisiert.“