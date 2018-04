Kunst schafft Teilhabe

Anzeige

Heidelberg.Die Bedeutung der Kunst ist für jeden Menschen gleich, ob mit oder ohne Behinderung – diese Botschaft stand im Mittelpunkt des Jahresempfangs der Lebenshilfe Heidelberg. Schon seit einigen Jahren stehen eigenen Angaben zufolge künstlerische Aktivitäten für Menschen mit Behinderung auf der Agenda der Vereinigung und bilden ein wichtiges Mittel der Teilhabe. Unter dem Motto „Kunst ist Inklusion“ wurden sie den rund 120 Gästen beim Empfang vorgestellt. Manfred Gaul, Sprecher des Kuratoriums, erläuterte das Wirken der Stiftung Lebenshilfe. Neben der Malgruppe, deren Werke auf dem Empfang ausgestellt waren, gehören dazu auch das künstlerische Schaffen in den Kindergärten, die Nähgruppe lebensART und die Theatergruppe der Heidelberger Werkstätten.

„Gerade die Kunst ermöglicht Menschen mit einer geistigen oder mehrfachen Behinderung eine Teilhabe am gesellschaftlichen Geschehen, die ihnen sonst verwehrt bliebe“, betonte Lebenshilfe-Vorstand Thomas Diehl. Das Recht darauf, sich künstlerisch auszudrücken, ist in der UN-Behindertenrechtskonvention verankert, die in Deutschland 2009 in Kraft getreten ist. jei